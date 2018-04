Nizza, Rivere: "Balotelli via ma vogliamo essere pagati"

Il contratto di Mario Balotelli con il Nizza scadrà il prossimo 30 giugno, quindi, chi vorrà, potrà acquistarlo a costo zero pagandogli solo l'ingaggio: questa la versione conosciuta da tutti ma anche la versione sbagliata, almeno secondo Jean-Pierre Rivere.



Il presidente del Nizza ha messo in chiaro le cose a RMC: "Sarà difficile trattenere Balotelli, in queste due stagioni è cresciuto: la nostra squadra è stata un trampolino di lancio. Una sua partenza è più probabile di una sua permanenza anche se non abbiamo ancora parlato con lui o con Raiola".



Rivere poi chiarisce la situazione: "Abbiamo un accordo scritto: chi vuole Balotelli dovrà pagare. Mi auguro che gli accordi presi vengano rispettati".