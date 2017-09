Nizza, Rivere: "Balotelli è stato allenato male nelle altre squadre"

Dopo un inizio di stagione complicato a causa di guai fisici, Mario Balotelli si sta riprendendo il Nizza. La punta gode della stima di tutto l'ambiente, come conferma il presidente dei rossoneri Jean Pierre Rivere: "E' Un gran giocatore, con un'aura speciale. Si è ambientato bene accettando i nostri valori. E' un bravo ragazzo, parliamo sempre delle sue 'balotellate' ma da quando è qui non ho visto niente di diverso da quello che farebbe qualsiasi 26enne. Mario qui è migliorato. Ha giocato 3 partite di fila, magari contro il Rennes lo abbiamo visto un po' stanco ma nelle due precedenti era proprio in palla".



"E' un grande bomber che sta aggiungendo talento al suo repertorio. Può fare di più e lo sta cominciando a capire ma credo le sue precedenti squadre non lo hanno fatto lavorare come avrebbero dovuto. Ora è più difficile per lui a 26 anni ma lui sta migliorando e sono sicuro che farà una buona stagione" aggiunge il numero 1 del Nizza puntando il dito contro i club nei quali l'attaccante ha militato.



In Costa Azzurra la storia sembra diversa (nella prima stagione SuperMario ha segnato 17 gol in 28 partite). Merito anche del tecnico Favre: "Lui e Balotelli hanno un rapporto schietto. A volte l'allenatore lo ha pungolato tramite la stampa ma quando conosci le potenzialità di un giocatore e questo non le mostra sempre hai un solo desiderio: che migliori. Se Favre avesse avuto Mario a 19 o 20 anni adesso Balotelli sarebbe a un livello molto più alto".