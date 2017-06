Nizza, Raiola: "Marsiglia e Dortmund su Balotelli"

Non solo Donnarumma, per Mino Raiola sono giorni caldi anche per il futuro di Mario Balotelli. Dopo la stagione di rilancio al Nizza, non è detto che l'attaccante italiano rimanga in rossonero: "Vedremo, piace molto a Marsiglia e Borussia Dortmund" le parole del procuratore al Corriere dello Sport.



Raiola fa comunque i complimenti a Balo: "Il suo rendimento quest'anno è stato positivo però sa che può dare di più. Lui si fida di me e io sono felice di vederlo responsabilizzato dal suo ruolo di padre".



Il procuratore ha parlato anche di Moise Kean: "Quest'anno si è diviso tra Primavera e prima squadra, l'anno prossimo gli servirà stabilità. Se non sarà inserito stabilmente in prima squadra, potrebbe anche andare in prestito in Olanda, campionato di prim'ordine sotto il profilo della tattica.