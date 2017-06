Nizza, petizione per far tornare Ben Arfa

A leggere le presenze totali, non sembra sia stata una stagione così negativa per Hatem Ben Arfa: 32 presenze, 4 gol, 7 assist. Se però consideriamo il minutaggio complessivo - 1.136 minuti - il dato assume tutta un'altra prospettiva: poco più di mezz'ora a partita. Si può tranquillamente parlare di annata flop per l'attaccante francese che non ha mai legato con Emery.



E proprio l'eventuale permanenza del tecnico spagnolo al Psg è la discriminante per la permanenza di Ben Arfa a Parigi: se Emery rimane (e non è scontato), Hatem partirà. In caso contrario, tutto aperto. Ma c'è chi si è già portato avanti: i tifosi del Nizza, sua vecchia squadra. E' stata infatti aperta una petizione per farlo tornare in rossonero e in poco tempo sono state raggiunge oltre 1000: come la vedreste una coppia Ben Arfa-Balotelli in Champions?