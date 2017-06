Nizza ok con Belhanda, Cavani fa 100 col Psg, valanga Lione

Dopo il pareggio del Monaco, fermato sull'1-1 dal Digione, il Nizza non sbaglia, vince 1-0 a Guingamp e si ritaglia tre punti di vantaggio sui monegaschi. Nella 15.ma giornata di Ligue 1, i rossoneri (ancora privi dell'infortunato Balotelli) passano allo stadio Roudourou con la rete di Belhanda dopo appena cinque minuti e mantengono il primo posto solitario.

Tiene il passo della capolista il Psg di Unay Emery, che al Parco dei Principi regola con un facile 2-0 l'Angers. Un gol per tempo per i parigini, che vanno in vantaggio intorno alla mezz'ora della prima frazione con un colpo di testa di Thiago Silva su calcio d'angolo e raddoppiano al 66' del secondo tempo con Cavani, che segna su rigore il gol numero 100 della sua esperienza a Parigi. Numeri da urlo per il Matador nella prima stagione senza Ibra: a segno per la quinta gara in fila, 14 centri in campionato e 19 reti in 18 partite.



Bel balzo del Lione che ne segna sei sul campo del Nantes e, approfittando delle frenate di Guingamp e Bordeaux, sale al quarto posto superando anche il Rennes. Per l'Olympique apre Tolisso, raddoppio di Lacazette su rigore e sigilli di Gonalons, Valbuena, Diakhaby e Fekir. Non esce dalla crisi il Marsiglia di Rudi Garcia, che a Saint Etienne (sceso in campo con una maglia che omaggia la Chapecoense) chiude sullo 0-0 e rimane nella seconda metà della classifica a 18 punti.



Nelle altre gare, 1-1 tra Bastia e Bordeaux, bene Nancy e Tolosa che battono rispettivamente Metz (per 4-0) e Montpellier (per 1-0).