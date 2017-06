Nizza, le magliette di Balotelli vanno a ruba: vendute 10 all'ora in media

Il Nizza non vola solo in Ligue 1, dove resta imbattutto occupando il primo posto della classifica, a più sei dal Paris Saint Germain. Il club della Costa Azzurra sta registrando record in tutti i campi, a partire dalla merchandising legato ai prodotti ufficiali del club. Al termine della stagione, la società francese punta a vendere 15mila magliette, il doppio rispetto all'anno scorso. Fino a questo momento due terzi di quelle comprate dai fan portano il nome di Mario Balotelli: in media lo store del Nizza vende 10 maglie all'ora con la stampa del suo numero 9 sul retro. Le ottime prestazioni di Super Mario hanno entusiasmato i tifosi rossoneri, sempre più innamorati della propria squadra.

A testimoniarlo, è la crescita degli abbonamenti allo stadio Allianz Riviera, aumentati del 20% rispetto al 2014-15 passando dal 10mila a 12mila. Non è tutto: come riporta Nice Matin, i record arrivano anche dal mondo social: i conti evidenziano un incremento di visitatori del 32% su Instagram e del 18% du Facebook. Per non parlare del sito internet del club, cliccato da moltissimi italiani: lo scorso settembre ha registrato un milione di visitatori unici. Merito dei risultati del Nizza e di Balotelli, le cui maglietti vengono richieste anche in Cina, Stati Uniti e Australia.