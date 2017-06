Nizza, Koziello: "Balotelli non si sente stella e ci fa vincere le partite"

Mario Balotelli è cambiato, garantisce per lui Vincent Koziello. Il centrocampista francese, compagno di squadra dell'attaccante italiano al Nizza, racconta: "E' rimasto semplice, non si sente una stella. E' molto diverso da come ne parlano i media. E' un grande giocatore che segna gol fantastici e ci fa vincere le partite. Penso che a Nizza abbia trovato un gruppo con cui divertirsi".



I rossoneri sono in testa alla classifica, naturale pensare a un parallelo con l'impresa del Leicester in Premier League nella scorsa stagione: "E' ancora troppo presto - frena Koziello intervistato da Goal - , non abbiamo neppure giocato con i nostri avversari diretti. Nel calcio tutto è possibile ma ci sono molte partite da giocare, se fossimo in questa posizione a dieci giornate dalla fine forse ci nasconderemmo meno".