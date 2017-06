Nizza, infortunio alle spalle. Balotelli sta tornando: "Sto bene"

Mario Balotelli si riprende il Nizza. L'attaccante bresciano, che ha saltato per infortunio le ultime quattro gare, è pronto a rientrare per il big match di domenica contro il Paris Saint Germain. "Mi sento bene - le sue parole -. Se gioco? Dipende, naturalmente, dall'allenatore", ha spiegato, rimandando la scelta finale al tecnico Lucien Favre.



Il Nizza, dopo il successo sul Tolosa per 3-0, è in testa alla Ligue 1 a + 3 sul Monaco e addirittura a +4 sul Paris Saint-Germain.