Nizza in campo per la vetta, ma Balo era a S.Siro: è polemica

Dire che a Nizza sono arrabbiati probabilmente è troppo, anche perchè la squadra vola e comanda, a sorpresa, la Ligue 1, ma a rovinare almeno parzialmente l'entusiasmo intorno ai rossoneri c'è il comportamento di Mario Balotelli. Forse in Francia non conoscono ancora bene SuperMario, fatto sta che la sua scelta di assistere al derby di Milano allo stadio per fare il tifo per il "suo" Milan ha sorpreso e fatto molto discutere.

Balo domenica sera era infatti in tribuna a San Siro mentre, in contemporanea, il Nizza si giocava la possibilità di restare da solo in testa alla classifica sul difficile campo del Saint-Etienne (vittoria 1-0 dei rossoneri griffata Eysseric). L'attaccante italiano era squalificato (qualcuno in Francia ha anche avanzato l'ipotesi che si fosse fatto ammonire apposta nella partita col Caen) e aveva il permesso del club per essere a Milano, ma la scelta di assistere al match di San Siro piuttosto che a quello del Geoffroy-Guichard ha fatto arrabbiare molti tifosi.

Il Nice-Matin lunedì mattina la prende con ironia ("Squalificato per il match con il Saint-Etienne, Mario Balotelli ha approfittato della sua domenica libera per andare allo stadio. Al Geoffroy-Guichard? No"), ma le gesta di Balotelli hanno fatto discutere anche in Spagna, con As.com che ci scherza su: "In fondo Milano è più vicino a Nizza che a Saint-Etienne".

Dopo aver assistito al derby a Milano, Balotelli è tornato a Nizza per allenarsi in vista del match di Europa League di giovedì con lo Schalke in cui i rossoneri si giocano le ultime chance di accedere ai sedicesimi.