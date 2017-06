Nizza, il presidente Riviere: "Contenti dell'inizio di Balo, ora trovi continuità"

Mario Balotelli ha iniziato alla grande la sua nuova avventura con la maglia del Nizza segnando 4 gol in 2 partite di Ligue 1. Naturale che arrivino parole di elogio da Jean-Pierre Riviere, presidente dei rossoneri: "Siamo contenti di come ha iniziato, di come sta giocando, dei suoi gol, dell'apporto che sta dando alla squadra. L'importante è che adesso Mario trovi continuità".



Il numero 1 dei francesi sottolinea i motivi che hanno spinto il club a puntare su Balo: "Mario è un giocatore di talento ma abbiamo guardato prima al lato umano che a quello del calciatore. Non mi interessa quel che si diceva di lui, le storie sui giornali. E' un bravo ragazzo e un ottimo attaccante, da noi si è integrato alla perfezione coi compagni ed è questo l'importante".



Riviere non vuole però sentire parlare però di obiettivo Ligue 1 e nell'intervista a Tuttomercatoweb.com lo dice chiaramente: "Macché, è presto e sarebbe sbagliato parlare di queste cose. Ci sono diverse squadre come il Paris Saint-Germain, ma anche Lione, Monaco, l'Olympique Marsiglia, che hanno fatturati e monti ingaggi troppo più alti del nostro. Ragioneremo gara dopo gara cercando sempre di fare del nostro meglio".