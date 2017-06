Nizza, i media già scaricano Balotelli: "Un peso", 2 in pagella

Dalle stelle alle stalle. Come al solito, quando c'è di mezzo Mario Balotelli, si passa da un eccesso all'altro: eroe del weekend dopo la doppietta al Marsiglia, capro espiatorio del giovedì dopo la sconfitta per 1-0 del Nizza contro lo Schalke all'esordio in Europa League. L'Equipe ci è andata giù pesante, 2 in pagella (corrispondente a un 4 per i voti italiani) e un giudizio impietoso: "Un peso per la squadra. Ha corso due volte meno che un Ibrahimovic in una brutta serata".

Secondo il quotidiano francese SuperMario è stato tra i peggiori in campo: "Ha camminato e sbagliato tanto. E pesato poco, troppo difficile da raggiungere per i suoi compagni. Nessuna mobilità, poche aperture. Il Nizza ha spesso giocato in dieci". Un po' meno drastico il quotidiano locale Nice Matin, che in pagella gli dà 3, ricorda che il suo stato di forma è lontano da quello migliore, ma sottolinea anche "la reticenza e il disinteresse quando il gioco gli era distante".

Lucien FavreIl, tecnico dei rossoneri, prova invece a prenderla con ironia e nel dopo partita dichiara: "In una partita bisogna muoversi. Oggi tutto va più veloce, dai treni a Internet - ha detto - Faremo il meglio possibile con lui, eravamo contenti della doppietta al Marsiglia domenica, ma dovremo convincerlo a fare ancora di più. Comunque, Mario riesce sempre a creare qualcosa. Osserverò se fa progressi anche minimi. Siamo tutti positivi, non va valutato ora, sarà una storia lunga".

