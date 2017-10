Nizza, Favre: "È difficile ma Sneijder deve accettare la panchina"

Non solo la sconfitta nel derby contro il Marsiglia ma anche un 'caso' Sneijder al Nizza. L'olandese, non convocato contro l'OM, sta trovando fin qui poco spazio e della sua situazione ha parlato apertamente il tecnico Lucien Favre: "Per lui è molto difficile accettare la panchina. Se fossi un giocatore, sarebbe lo stesso anche per me, pensare che non sia così è da sciocchi. Ma deve capire la situazione, anche se è dura per lui".



L'allenatore dei rossoneri comunque non esclude un impiego più significativo per l'ex giocatore dell'Inter: "Sono sicuro che avremo bisogno di lui prima o poi. Magari succederà presto perché abbiamo davanti un calendario colmo di impegni". Forse il fantasista potrà aiutare il Nizza, attualmente decimo in classifica a -12 dal Psg capolista, a ritrovare il sorriso.