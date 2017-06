Nizza, Favre: "Con Balotelli basta non gridare"

Dopo qualche settimana di tensione nel rapporto tra i due, Lucien Favre manda una carezza a Mario Balotelli: "Non gli posso rimproverare nulla, si allena bene" le parole a Nice-Matine. L'allenatore del Nizza parla di come gestisca l'attaccante italiano: "Non è difficile, basta portargli rispetto e far sì che lui porti rispetto ai compagni di squadra". Niente bastone, solo carota: "Quando devo chiedergli di pressare o di recuperare in difesa lo faccio senza gridare, per esempio".