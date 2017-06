Nizza-Bastia, Balotelli insultato: ecco le prove video

Il caso-Bastia sollevato da Balotelli ora è suffragato da alcune prove video. L'attaccante del Nizza, dopo la trasferta in Corsica, aveva lamentato insulti razzisti da parte del pubblico locale, ipotesi seccamente smentita dalla società corsa. Due episodi in particolare, però, confermano le accuse di SuperMario. Nel primo i tifosi del Bastia intonano cori contro Balotelli e la madre, per poi lasciarsi andare a tipici ululati razzisti dopo un errore sottoporta. Nel secondo, il tecnico avversario François Ciccolini lo apostrofa negli spogliatoi a fine match: "Dove credi di essere? Stai zitto! Vaffan...!".

CICCOLINI CONTRO BALOTELLI

GLI INSULTI RAZZISTI DEL PUBBLICO