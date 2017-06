Nizza, Balotelli: "Voglio lo scudetto: difficile ma non impossibile"

Nonostante la sconfitta del Nizza e la mancata convocazione in Nazionale, Mario Balotelli rimane ottimista: "Sono venuto in Ligue 1 con l'intenzione di vincere qualcosa. Siamo primi in classifica e sappiamo che portare a casa il titolo a fine stagione sarà difficile ma non impossibile".



Sulla sua stagione: "Sono al 60-70%, ma voglio segnare ancora di più. Il fatto di essere stato fermo per quasi un anno influisce, voglio aiutare la squadra a vincere sul campo e non con le parole".



Secondo l'attaccante italiano, è avvenuto anche un cambio di mentalità: "Prima ero soltanto un ragazzo, ora la situazione qui è cambiata radicalmente. Sono diventato finalmente un uomo".