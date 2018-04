Nizza, Balotelli: "Voglio la serie A, zero possibilità al Milan"

Fin qui la seconda stagione di Mario Balotelli al Nizza racconta 35 presenze, 23 gol e una sola espulsione in tutte le competizioni: un deciso cambio di marcia che riproietta l'attaccante verso la serie A. "Mi piacerebbe tornare in un club italiano - le sue parole a Calciomercato.com -. Ci sono tante squadre che mi seguono ma posso dire che tra queste non c'è il Milan: non ci sono possibilità per un ritorno in rossonero".



Balotelli, in ogni caso, saluterà il Nizza: "Quasi sicuramente non resterò, anche se non lo so ancora con certezza. Molto probabilmente sarà la mia ultima stagione qui, nonostante sia stata la mia migliore annata in Francia". Il contratto con i rossoneri scadrà a giugno: il giocatore e Raiola si considerano a parametro zero, la società vorrebbe un conguaglio.