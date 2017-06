Nizza, Balotelli va ko: Europa League a rischio

Allarme in casa Nizza. Mario Balotelli è finito ko nell'allenamento mattutino, rimediando un infortunio al ginocchio destro.



L'attaccante bresciano, che a suon di gol ha trascinato il Nizza al primo posto in Ligue 1, potrebbe saltare la fondamentale trasferta di Europa League contro lo Schalke 04, quando i francesi si giocheranno il passaggio ai sedicesimi di finale.



Si tratta del terzo infortunio per Balotelli in questa stagione, dopo alcuni problemi agli adduttori.