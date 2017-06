Nizza, Balotelli torna in tempo per il big match

Mario Balotelli tiene in ansia il Nizza, sconfitto in Europa League contro lo Schalke 04 e destinato a rinunciare a Super Mario anche per la prossima sfida, contro il Bastia.



L'attaccante bresciano ha riportato un problema al ginocchio destro e dovrebbe guardare dalla tribuna anche i match contro Guingamp e Tolosa. La speranza del Nizza è di recuperare SuperMario per la sfida d'alta classifica dell'11 dicembre, quando la squadra di Lucien Favre sarà ospite del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi.



Dopo 13 partite, il Nizza è primo in Ligue 1 a + 3 sul Monaco e sulla squadra di Emery campione di Francia.