Nizza, Balotelli su Instagram: "Due anni fantastici"

Il futuro di Mario Balotelli non è ancora deciso ma l'attaccante decide di portarsi avanti ringraziando i tifosi del Nizza su Instagram: "Sono stati due anni incredibili, grazie a tutti. Mancano ancora cinque partite". Poi apre una parentesi, doverosa: "Non è ancora un addio, nessuno conosce il futuro. Volevo solo dirvi grazie". Se non è una dichiarazione d'intenti, ci assomiglia moltissimo: Balo si trova bene in Costa Azzurra ma vorrebbe tornare in Italia, Mino Raiola è già al lavoro.