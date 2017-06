Nizza, Balotelli: "Se faccio una buona stagione posso vincere il Pallone d'Oro"

"Ronaldo e Messi sono in questo momento i migliori e nessuno è come loro. Impossibile. Ma se faccio una buona stagione, senza infortuni e concentrato, non è impossibile per me vincere il Pallone d'Oro". Mario Balotelli, dopo un grande avvio di stagione con il Nizza, è carico più che mai e alza il livello dei suoi obiettivi presenti e futuri. L'attaccante, che ha recuperato dall'infortunio al polpaccio, è pronto a guidare i compagni nel match clou di domenica sera contro il Psg (diretta tv esclusiva su Premium Calcio 1 HD) al Parco dei Principi: "Quando sto bene io faccio gol".



Supermario, parlando a un gruppo di giornalisti cinesi giunti a Nizza, chiarisce i motivi che lo hanno spinto a scegliere il club rossonero: "Volevo provare un nuovo campionato. Non avevo mai giocato in Francia. Ho deciso di venire qui perché la squadra è molto buona, che ha futuro e il suo modo di giocare è incredibile".



In Francia Balo ha trovato Favre: "Ha un ottimo carattere. Lui sa come trattare con i giocatori giovani. Mi piace molto. Penso sia uno dei migliori allenatori che ho avuto. Lavora molto sulla tattica, per migliorare il mio movimento e la corsa".



Chiusura dedicata alla Serie A: "Sono sempre stato un tifoso del Milan, anche se ho giocato per l'Inter. Mai dire mai, ma l'Inter è molto complicato. Se dovessi tornare in Italia, penso al Milan".