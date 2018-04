Nizza, Balotelli non convocato: "Colpa di Raiola"

Mario Balotelli non giocherà questa sera contro l'Angers, trasferta fondamentale per le ambizioni europee del Nizza (attualmente settimo a un punto dal quinto posto valido per l'Europa League): la motivazione ufficiale parla di un infortunio ma, secondo il quotidiano locale Nice Matin, dietro alla scelta di Lucien Favre ci sono motivi extra-calcistici.



In società sarebbero infatti rimasti irritati per le dichiarazioni delle ultime settimane di Mino Raiola: il procuratore sta trattando il quasi certo addio di Balotelli a fine stagione come un parametro zero anche perché il contratto è in scadenza a giugno mentre, come ribadito già dal presidente Rivere, il club vorrebbe ricavare almeno 10 milioni di euro dalla sua cessione (pari a quelli versati come ingaggio al giocatore nelle due stagioni in cui è stato tesserato) come forma di indennizzo.