Nizza, Balotelli: "Niente secondo posto, voglio vincere"

Dopo una prima parte di campionato eccellente e, subito dopo, un periodo storto, il Nizza sembra aver ritrovato fiducia e punti rimanendo in piena corsa per la Ligue 1. Mario Balotelli spiega che il sogno può diventare realtà: "Il Monaco ha cinque punti di vantaggio su di noi ma per me non cambia niente. Gioco solo per il primo posto, non mi interessa il secondo o il terzo, voglio vincere. Sappiamo che è difficile ma possiamo farcela" le parole a RMC.



L'italiano spiega le differenze tra le due candidate principali al titolo: "Il Psg ha giocatori migliori ma non gioca da squadra, era così anche ai tempi di Ibrahimovic: sono pieni di fenomeni ma non sono squdra. Il Monaco è pieno di giocatori molto forti - un paio fenomenali - e gioca meglio". Secco il parere su Cavani e Falcao: "Il primo è forte ma non è un fenomeno, al contrario del colombiano o Di Maria, che lo sono".



Infine un parere sulla sua stagione: "Mi trovo molto bene qui, i tifosi sono eccezionali. Per me la cosa più importante è giocare sempre, in carriera non ho mai avuto questa opportunità. La Nazionale? La amo, se mi chiamano io corro".