Nizza, Balotelli: "Mi aspettavo di tornare in azzurro"

"Sono sincero: mi aspettavo di tornare in azzurro". Mario Balotelli si confessa in un'intervista a SportWeek (la Gazzetta dello Sport ha pubblicato un'anticipazione) esprimendo il rammarico per non essere stato chiamato da Di Biagio per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra.



Il ct era finito nel mirino di Raiola e anche l'attaccante del Nizza ora sembra far capire che alcuni comportamenti (decisivi in senso negativo in passato) sono ormai un lontano ricordo: "Sono maturato, ho 27 anni e due figli, non è più tempo di ragazzate".



Ma dove giocherà SuperMario nella prossima stagione: "Italia, Francia o inghilterra? Sono uno che vive al confine". La risposta per adesso è evasiva, solo una cosa è ormai certa, ovvero l'addio al Nizza.