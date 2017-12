Nizza, Balotelli: "L'Italia è un sogno". E quel profumo...

I due gol segnati in Europa League allo Zulte Waregem hanno rilanciato l'immagine internazionale di Mario Balotelli: un giocatore evidentemente più maturo che al Nizza, dopo qualche difficoltà incontrata a inizio stagione, sta confermando i progressi già messi messi in mostra l'anno scorso. "Qui sto bene - ha detto a France 3 - In campionato bastano due vittorie per risalire la classifica".



Inevitabili le domande sull'Italia: "Sull'esclusione dal Mondiale non ho niente da dire - ha spiegato Balotelli - Per me la Nazionale resta un sogno e sarò sempre fiero di farne parte". Ventura non l'ha mai preso davvero in considerazione, così come era già successo con Conte: così Balotelli non veste l'azzurro dal 24 giugno 2014, quando fu sostituito all'intervallo contro l'Uruguay nella gara che condannò gli Azzurri all'eliminazione in Brasile.



In Belgio, intanto, Balotelli fa parlare di sé non solo per i due gol. Merito, o colpa, di Julien De Sart, centrocampista dello Zulte Waregem: "Balotelli resta un giocatore a parte - ha detto dopo la partita di Europa League - In campo sa come farsi valere: quando lo toccano, insulta l'arbitro in italiano, così io ho imparato qualche parola che mi servirà quando giocherò in Serie A. E poi lo senti arrivare, nel senso letterale del termine: ieri, come nella partite d'andata, aveva messo così tanto profumo che lo sentivi a 5 metri di distanza..."