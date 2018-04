Nizza, Balotelli: "Io come Neymar-Dybala, sì all'Inter e no al Milan"

Dopo le anticipazioni di ieri, a tutto Mario Balotelli nell'intervista di Sportweek. L'attaccante attualmente al Nizza garantisce di essere maturato: "È vero, lo so e si vede. Normale per l'età che ho, ho due bambini e conduco una vita più tranquilla perché sto a casa con i figli". Ma l'autostima è ancora ad altissimi livelli: "Cristiano Ronaldo e Messi sono una categoria a parte, io potrei stare in mezzo a Neymar, Griezmann e Dybala anche se loro sono un po' più in alto perché hanno vinto di più".



Ecco perché acquistarlo a parametro zero a fine stagione sarebbe un affare: "Vengo via a zero ma, se il mio cartellino avesse un prezzo, non sarebbe mai stato così alto. Il numero dei gol segnati parla per me. Raiola ha detto che valgo 100 milioni ma avrà voluto dire che se certi giocatori sono stati acquistati per quella cifra, io minimo valgo gli stessi soldi".



E allora via alla "campagna elettorale": "Non credo il Napoli abbia fatto offerte, De Laurentiis non ha mai avuto simpatie per me. Tornerei all'Inter perché è un grande club con tifosi fantastici solo che ora tutti sanno che tifo Milan e nascerebbero problemi. In rossonero no, vado matto per la Curva Sud, ma la società mi ha mandato via in un brutto modo, tornerei solo se tornasse Galliani. Mi suona strano essere accostato alla Juventus visto che, l'unica volta che mi hanno cercato, ho rifiutato. Roma? Andrei per società, giocatori e tifosi".



Infine, sulla Nazionale: "Conte e Ranieri hanno carisma ma Mancini è il mio papà calcistico e sarei contento diventasse lui ct. Ma lo dico per lui, non per me...".