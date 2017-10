Nizza, Balotelli: "Idioti, non avevo paura di tirare un rigore"

Dovevano essere giorni bellissimi per Mario Balotelli, da poco diventato papà per la seconda volta, e il gol segnato in apertura di partita al Marsiglia sembrava incanalarsi su questa strada. Il suo Nizza, però, si è fatto rimontare da 2-0 a 2-4 e lui si è infuriato prima all'intervallo (con un pugno al cartellone nello spogliatoio e qualche parolaccia di troppo), poi anche a fine partita, con uno sfogo su Instagram per le accuse di scarso coraggio ricevute sui social network. Colpa del rigore lasciato a Plea, che poi ha sbagliato dal dischetto.



"Non ditemi che avevo paura di tirare un rigore - ha scritto Balotelli - perchè ne ho tirati altri molto più difficili. Volevo solo aiutare un compagno in una serata storta. Seriamente, chi pensa che io fossi impaurito non ha mai visto una mia partita. Idioti". Il post si è poi chiuso con un "Forza Nizza, sempre, non solo quando vinciamo".