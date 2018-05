Nizza, Balotelli esplode contro gli arbitri: ora rischia grosso

Mario Balotelli al centro della bufera in Francia per alcune dichiarazioni che potrebbero costargli caro. Dopo la gara persa con il Marsiglia per 2-1, l'attaccante italiano davanti alle telecamere di Canal + è infatti andato all'attacco dell'arbitro Anthony Gautier, colpevole di averlo ammonito per una simulazione: “Ogni volta, fottuti arbitri francesi… Ogni volta” ha sbottato SuperMario, che ora molto probabilmente verrà squalificato. La partita contro la squadra di Garcia potrebbe quindi essere stata l’ultima giocata in Ligue 1 dall’attaccante italiano, il cui contratto è in scadenza a giugno.