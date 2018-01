Nizza, Balotelli è proprio cambiato: ora recita Shakespeare...

Dante recita Shakespeare (...) e con lui anche tutto il resto del Nizza, compreso un Mario Balotelli come non l'avevamo mai visto. Il club rossonero celebra la settimana dedicata al più grande drammaturgo inglese con un divertente video postato sul proprio profilo Twitter in cui SuperMario si cimenta coi versi del poeta, ma viene "oscurato" poco dopo dall'ex Brescia Coly... Buona visione!

Festival #ShakeNice ! : @finallyMario et les Aiglons ont relevé le défi du @TheatredeNice de faire face au plus grand auteur du monde, Shakespeare ! #PassionnementTNN pic.twitter.com/pAsxozdOYl — OGC Nice (@ogcnice) 26 gennaio 2018