Nizza, Balotelli è di nuovo un caso. Favre: "Io schiero i migliori"

L'idillio tra Mario Balotelli e il Nizza sembra già finito. Dopo la panchina di mercoledi contro il St. Etienne, per scelta tecnica, l'ex attaccante del Milan ne rischia un'altra nella sfida di domenica con il Rennes. Il motivo? La sua scarsa attitudine al sacrificio in fase difensiva: "Non voglio parlare di Mario - ha detto in conferenza il tecnico Lucien Favre -. Della questione ne discutiamo da inizio stagione. Prendiamo tutte le cose buone che ci ha dato finora, ma cosa deve fare un allenatore? Mettere in campo la migliore formazione possibile in base alle sue idee. E poi non voglio fare una conferenza stampa solo per Balotelli".



Insomma, Favre appare già stizzito, eppure in questa stagione Balotelli ha segnato 11 gol, di cui 9 in 11 presenze in campionato: sembrava rinato, al punto da conquistare anche l'attenzione del c.t. Ventura che aveva aperto a una possibile convocazione in Nazionale. Ma adesso è arrivato un altro brutto momento a stoppare l'ascesa di SuperMario.