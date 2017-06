Nizza, Balotelli duro su Instagram: "Ululati razzisti, una vergogna"

Molto duro Mario Balotelli dopo il pareggio del suo Nizza sul campo del Bastia nell'anticipo della 21esima giornata di Ligue 1. L'attaccante azzurro non è però deluso (soltanto) dal pareggio che rischia di far perdere la testa della classifica ai suoi, ma soprattutto dall'atteggiamento dei tifosi di casa, che per tutta la durata del match hanno cantato cori in italiano contro l'attaccante rossonero e lo hanno fischiato "dedicandogli" anche qualche ululato razzista.

SuperMario su Instagram si scaglia contro la Commissione Disciplinare del campionato francese: "Il risultato di ieri è stato giusto - ha scritto Balotelli - lavoreremo più duramente per cercare di centrare i nostri obiettivi. Anche l'arbitro è stato bravo, ma ho una domanda per il popolo francese.. E' normale che i tifosi del Bastia facciano ululati per tutta la partita e la Commissione Disciplinare non dica niente? Quindi il razzismo è legale in Francia? O solo a Bastia? Il calcio è uno sport meraviglioso, ma le persone come i tifosi del Bastia lo rendono orribile. VERGOGNA DAVVERO".