Nizza, Balotelli: dagli 0 in pagella alla rivolta dei tifosi

Nice Matin gli ha dato 0 e il giornalista che ha messo i voti si è quasi scusato su Twitter: "È la prima volta che do 0 a un giocatore". Il giocatore in questione è Mario Balotelli e in qualche modo è riuscito a fare la storia a modo suo. Su L'Equipe, che martedì aveva stroncato Messi con un 2, il numeretto comparso accanto al nome dell'azzurro è un eloquente 1. "Ha rischiato di affondare la squadra". Il punto, del resto, è proprio quello: i danni che ogni volta Balo rischia di fare al proprio gruppo: l'espulsione contro il Lorient è arrivata per un insulto di troppo, per sua fortuna l'amico portiere Cardinale ha regalato comunque al Nizza la vittoria con le sue parate e poi l'ha anche difeso a fine gare. Non così il tecnico Lucien Favre: "Ormai è andata così. Ridicolo dire che gli arbitri sono prevenuti nei suoi confronti".



Fino a qualche giorno fa i tifosi erano dalla parte di Balotelli, quando già soffiava il vento della fine dell'idillio. Adesso non è più così: "Balotelli è stato venduto come un top player, ma è un giocatore medio", si legge su Twitter. "È pompato dai media, ma è ai livelli di un Brandao". Il paragone è emblematico. Ma c'è chi va oltre: "Sta dimostrando che non può giocare per un club professionistico. Ancora una volta". E c'è chi si infuria: "È tutta la vita che viene espulso!".