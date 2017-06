Nizza, Balotelli dà spettacolo in allenamento con i palleggi di tacco

Balotelli cerca di lasciarsi alle spalle le polemiche degli ultimi giorni dopo la partita contro il Bastia. L'attaccante del Nizza ha dato spettacolo in allenamento con una serie di palleggi di tacco e il club rossonero ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram il video della giocata di SuperMario. La squadra di Fevre spera che Balo possa presto ricominciare a segnare e trascinare i compagni di nuovo in vetta alla Ligue 1. I mezzi tecnici non mancano...

@mb459 Un video pubblicato da OGC Nice (@ogcnice) in data: 23 Gen 2017 alle ore 04:03 PST