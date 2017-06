Nizza, Balotelli ci ricasca: reazione e cartellino rosso, ma...

Un girone d'andata giocato quasi interamente da protagonista, dieci gol segnati per trascinare il suo Nizza a sorpresa in testa alla classifica, doppietta per tagliare il traguardo di campione d’inverno soltanto qualche giorno fa. Poi, ancora una volta, un passo indietro. Mario Balotelli è da sempre un personaggio abituato agli alti e bassi e nella 19ª giornata di Ligue 1 ha confermato la sua nomea.

SuperMario, dopo aver giocato una buona gara sul campo del Bordeaux (0-0 il risultato finale), è stato infatti cacciato dal terreno di gioco nel finale per un fallo di reazione: il centravanti rossonero ha colpito con un calcione Lewczuk ed è stato espulso per la seconda volta nel campionato francese, era già accaduto a Lorient in ottobre (ma poi non era stato squalificato perchè l'arbitro aveva riconosciuto il proprio errore).

Prima di iniziare con il solito ritornello su Balotelli che non cambia mai, sul suo carattere difficile e prima di iniziare a dire che è giusto che non sia convocato in Nazionale, proviamo però ad esaminare l'episodio. L'azione è un po' controversa: SuperMario e Lewczuk vanno a contrasto vicino alla metàcampo e l'italiano tocca l'avversario prima con la gamba e poi con la mano destra. Il gesto rivela un po' di nervosismo, ma di certo non è violento, senza contare che è Balotelli il primo a subire un colpo nell'inseguimento al pallone. L'arbitro, però, è di parere opposto: Balo sorride amaro e un po' polemico ed esce dal campo lanciando la maglia ai tifosi che comunque lo applaudono. Evitabile invece la manata alla telecamera prendendo la via del tunnel.