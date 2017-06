Nizza, "Balotelli cerca fidanzata": Enock seleziona le candidate

Da quando è al Nizza, le voci sulla vita fuori dal campo di Balotelli si sono drasticamente ridotte, relazioni sentimentali comprese. E allora ci pensa il fratello Enock a cercare una ragazza per SuperMario: "Bello, simpatico, giocherellone, buono, amorevole. Cercasi ragazza perfetta, no perditempo" il post comparso su Instagram. L'attaccante ha mandato simpaticamente a quel paese il fratello ma in molte si sono proposte, tanto che Enock ha risposto: "Le seleziono io per te!".

