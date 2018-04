Nizza, Balotelli: cartellino giallo cancellato

Alla fine hanno vinto tutti: Mario Balotelli, l'arbitro Nicolas Rainville e il Digione. Nessun colpevole, tranne i tifosi che intonarono cori razzisti nella partita del 10 febbraio e che non avranno, tuttavia, alcuna sanzione: proprio così, la commissione disciplinare della LFP ha archiviato definitivamente il caso cancellando l'ammonizione comminata all'attaccante del Nizza e accertando l'assenza di responsabilità per il Digione.



Decisiva, ai fini della sentenza, la relazione dell'arbitro stesso che assicurò di "non aver sentito gli insulti provenienti dagli spalti, altrimenti - giurò - non avrei assolutamente ammonito Mario Balotelli perché avrei compreso la sua reazione". Nello specifico Balotelli zittì il pubblico portandosi l'indice della mano destra al naso e rimediò un cartellino giallo. Un errore che Rainville ha ammesso: secondo i media francesi, l'arbitro rischiava la squalifica ma la disciplinare ha "salvato" anche lui.