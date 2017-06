Nizza-Balotelli, al rinnovo manca poco: mercoledì al raduno

Un altro anno in Costa Azzurra per cercare quella continuità che potrebbe fargli riconquistare una volta per tutte la maglia azzurra, nella stagione che porta ai Mondiali in Russia. E' questo il motivo che ha portato Mino Raiola a lavorare sul rinnovo di contratto di Mario Balotelli con il Nizza dopo l'interesse del Borussia Dortmund.

Certo, i 450 mila euro lordi al mese della scorsa stagione non saranno ritoccati tantissimo, ma la certezza di poter contare su un ambiente che lo apprezza e lo stimola vale molto di più. 15 le reti realizzate complessivamente in Ligue 1, ma Raiola per il suo assistito vuole di più, come ha dichiarato ai nostri microfoni.

“Io non posso esser soddisfatto perché vorrebbe dire sedersi – ha detto il super agente - ma sono soddisfatto del progresso che ha fatto Mario: si è calmato molto, è molto più riflessivo (anche se ogni tanto dovrebbe mangiarsi la lingua come ho già detto), ma non posso essere soddisfatto. Lo sarò solo quando vincerà il titolo di capocannoniere”.

Per l'annuncio del rinnovo, comunque, sembra essere questione di giorni mentre nel pomeriggio, come ha fatto sapere il presidente Jean-Pierre Rivere, Balotelli dovrebbe presentarsi al raduno. Dovrebbe, perchè molto probabilmente posticiperà a mercoledì il suo arrivo quando cioè torneranno a Nizza anche i brasiliani. Da quel giorno ripartirà la missione "Mondiale" di SuperMario. L'ultima chance, da giocarsi in Costa Azzurra.