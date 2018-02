Neymar, regalo speciale dal Psg per il compleanno

Per celebrare il compleanno della stella della squadra il Paris Saint-Germain ha davvero fatto le cose in grande e ha proiettato il volto di Neymar sui luoghi più simbolici della capitale francese, a cominciare dagli Champs-Elysees. Anche chi non era invitato alla grande festa per i 26 anni del gioiello brasiliano al Pavillon Cambon, ha potuto "celebrare" il brasiliano: messaggi di "bon anniversaire" o il volto di Neymar hanno illuminato l'Hotel de Ville, il Parco dei Principi, il Drugstore Publicis all'inizio degli Champs-Elysees e i grandi magazzini del Bon Marché. Questa volta, però, niente Torre Eiffel, come era accaduto in occasione dello sbarco in Francia del brasiliano, due giorni dopo la firma col Psg.