Neymar, intrigo internazionale: è scontro Psg-Brasile

Il mistero Neymar è a tutti gli effetti un caso internazionale. Lui non parla, non si fa vedere. L'ultima immagine è quella relativa alla gara col Marsiglia, portato fuori in barella in lacrime nei minuti finali del Classique. Sono passati tre giorni e ancora non si sa cosa fare. Operazione o no? Intervento o recupero lampo? Una vera e propria crisi diplomatica tra il Brasilie, inteso come nazionale, e il Psg.

L'ultima parola, in ordine di tempo, è quella del papà. Neymar senior, intervenuto al telefono in un programma di Espn Brasil, smonta l'idea di Emery. Operazione chirurgica, stop di almeno due mesi e poi riabilitazione per essere pronto per il Mondiale, che è anche l'unico trofeo che manca nella bacheca di O'Ney dopo il grave infortunio subito nei quarti, quattro anni fa, contro la Colombia.

La via dell'operazione è quella più gradita e forse realistica, ma è una soluzione che fa innervosire e non poco il suo club. Quel Paris St Germain che lo vorrebbe addirittura in campo il 6 marzo al Parco dei Principi nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Già, perché anche un Neymar a mezzo servizio può essere utile alla causa qualificazione per ribaltare il 3-1 dell'andata. Stesso pensiero del patron dei parigini, Nasser El Khelaifi. L'emiro ha sborsato 222 milioni la scorsa estate per vincere la Champions e sa fin troppo bene che O'Ney ha confidenza con la parola Remuntada...