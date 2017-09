Neymar e i rigori, non è certo la prima volta...

La lite tra Neymar e Cavani scuote il Psg. Le due stelle della squadra francese sono ormai ai ferri corti, il brasiliano ha smesso di seguire il Matador sui social e ieri, secondo la ricostruzione di 'Sport' e di alcuni media brasiliani, avrebbe chiesto a Nasser Al-Khelaïfi la cessione dell'uruguaiano. Ma da Parigi tirano dritto, per Rmc il club ha deciso di non modificare i rigoristi: Cavani rimarrà il primo, Neymar il suo vice.

Ma lo strappo sembra aver guastato il clima idilliaco all'interno dello spogliatoio dei francesi. Thiago Motta sarebbe sbottato, invitando i due a "smetterla di comportarsi come bambini", ma Neymar va dritto per la sua strada e forse sta ripensando ai tempi del Santos, nel 2010.

Già, perchè O'Ney non è nuovo a diverbi e discussioni per un calcio di rigore. Se Messi qualche anno fa aveva accontentato il brasiliano cedendogli la palla con una smorfia, era andata diversamente con l'ex tecnico del Santos, Dorival Junior, che per aver impedito a Neymar di tirare un rigore fu addirittura esonerato.

Il caso scoppiò durante la sfida di campionato contro il Goainiense, Dorival fermò Neymar che stava per battere un rigore e lo face calciare a Marcelo. Neymar non la mandò giù, voltò le spalle al dischetto, poi si avvicinò alla panchina e cominciò a insultare il suo allenatore al punto che fu necessario l'intervento del guardalinee per riportare la calma. Le scuse del giocatore sembrarono chiudere la vicenda, ma Dorival chiese per Neymar una sospensione di due settimane e una multa. Una settimana più tardi fu esonerato dal presidente, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, che non poteva accettare che la stella della squadra fosse relegata in tribuna.

Non è che se Neymar non calcia neanche il prossimo rigore rischia anche Emery?