Neymar-Cavani, "riconciliazione" grazie a Dani Alves

Sembra essere tornato il sereno in casa Psg dopo il terremoto scatenato dalla lite (quasi sfociata in rissa) tra Neymar e Cavani e il merito è di Dani Alves, lo stesso che durante la gara col Lione si era "intromesso" tra i due litiganti per consegnare il pallone al connazionale.

L'ex terzino della Juventus ha infatti organizzato una cena in un ristorante di Parigi invitando la squadra al completo, "La cena della riconciliazione" la definisce L'Equipe, che spiega anche come sia stata l'occasione per un chiarimento tra O'Ney e il Matador.

Tutto dimenticato e alle spalle quindi? A giudicare dalle continue voci che rimbalzano dall'Inghilterra e dal Brasile si direbbe di no. Secondo i media verdeoro Neymar avrebbe già chiesto alla società la cessione di Cavani, il quale, stando a quanto si scrive in Inghilterra, sarebbe già nel mirino di tutti i top club di Premier League.

Troppi galli in uno spogliatoio al Psg, quanto ci metteranno a litigare di nuovo?