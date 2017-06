Nazionale, Balotelli tra i pre-convocati: può tornare azzurro

Dopo le ottime prestazioni di questo inizio di stagione che hanno portato il suo Nizza in testa alla classifica di Ligue 1, SuperMario Balotelli torna nel giro della Nazionale. La conferma ufficiale arriva dalla pre-convocazione per le gare del 6 ottobre contro la Spagna a Torino e del 9 contro la Macedonia a Skopje, pervenuta al suo attuale club per l'ex attaccante del Milan.

Va detto che ricevere la pre-convocazione, arrivata anche per Vazquez, Donati e Sirigu, non significa automaticamente essere convocati, si tratta piuttosto di una prassi utilizzata per avere il tempo di organizzare eventuali spostamenti, diciamo che potrebbe essere definita una 'dichiarazione d'intenti'.



Inoltre, come riferisce il nostro Simone Malagutti, Ventura e il suo staff vorrebbero sondare lo zoccolo duro della Nazionale per sapere cosa pensano di un eventuale ritorno nel gruppo di Balo. Insomma, la convocazione per la già decisiva gara con la Spagna sembra improbabile se non quasi impossibile, ma qualcosa certamente si muove e se SuperMario continuerà a segnare a raffica presto potrebbe tornare a vestire d'azzurro. ​ L'infortunio di Pavoletti, che starà fuori circa un mese, potrebbe spalancare le porte di Coverciano a SuperMario già dalla prossima convocazione, anche se nelle gerarchie Simone Zaza è ancora nettamente davanti.

Il ct ha quindi (ri)messo nel mirino Balotelli, avrebbe voluto inviare osservatori per visionarlo in azione a Nancy, dove il Nizza sarà impegnato domenica per provare ad allungare in vetta (diretta esclusiva su Premium Calcio 1 alle ore 17.00), ma questo non sarà possibile perché Mario non si è allenato e sarà tenuto a riposo dal tecnico Favre. Nulla di preoccupante, tanto che giovedì sarà già disponibile per l'Europa League. Magari con vista Coverciano.