Nasri contro Balotelli: "Il più sopravvalutato con cui ho giocato"

Le joueur le plus surcoté avec lequel tu aies joué ?



"Mario Balotelli"



L'interview bonus de @raphaeldome avec @SamNasri19pic.twitter.com/5KEP83eCQN — Canal Football Club (@CanalFootClub) 20 ottobre 2017

Il suo Nizza è in crisi nera e viaggia nei bassifondi della classifica nonostante i suoi gol, il ct Ventura continua a lasciarlo fuori dalla Nazionale e ora arrivano anche la "pugnalata" di un amico: non è certo un bel periodo, professionalmente parlando, per Mario Balotelli.

Ad attaccare SuperMario è stato l'ex compagno di squadra Samir Nasri, che intervistato da 'Canal Football Club', non ha avuto alcun dubbio nel rispondere alla domanda sul calciatore più sopravvalutato con cui mai abbia giocato: "Balotelli".

I due sono stati compagni al Manchester City dal 2011 al 2013 vincendo anche una Premier League con Mancini in panchina, ma evidentemente il talento francese che oggi gioca in Turchia nelle file dell'Antalyaspor non ha mai apprezzato le doti dell'attaccante italiano.

Non solo Balotelli comunque nel mirino di Nasri, che ha ammesso il pessimo rapporto con Didier Deschamps, indicando invece in Sampaoli e Wenger gli allenatori con cui si è trovato meglio. Nessun dubbio, infine, anche sul compagno preferito: "Yaya Toure".