Nantes, ufficiale: Ranieri è il nuovo allenatore

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Nantes. L'annuncio è stato dato dal club transalpino sul proprio sito e sui propri profili social. Il tecnico ha firmato un contratto di due anni: l'ufficialità era nell'aria dopo che nella giornata di ieri la Federcalcio francese aveva dato l'ok alla deroga sul limite d'età (una norma della Lega calcio francese vieta l'ingaggio di nuovi allenatori con oltre 65 anni e Ranieri li ha compiuti lo scorso ottobre).



L'allenatore romano riparte dunque dalla Ligue 1 dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Leicester: nel 2015/16 lo storico trionfo con la conquista della Premier League e il 23 febbraio 2017 l'esonero a causa della difficile situazione in classifica e nonostante l'approdo agli ottavi di finale di Champions. Si tratta di un ritorno in Francia perché Ranieri ha allenato il Monaco dal 2012 al 2014 ottenendo una promozione nella massima serie e un secondo posto l'anno successivo.



@FCNantes is delighted to announce that Claudio Ranieri will be our coach for the next 2 years. #BenvenutoMister

