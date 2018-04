Nantes, Tatarusanu: "Neanche un minuto di silenzio per Astori, è uno scandalo"

"Non c'è stato neppure un minuto di silenzio dopo il decesso del mio amico Davide. È uno scandalo, una mancanza di rispetto". Al termine del match contro il Marsiglia il portiere del Nantes Tatarusanu attacca i vertici del calcio francese per non aver reso omaggio ad Astori, ex compagno di squadra dell'estremo difensore romeno alla Fiorentina.



"Dopo un tale dramma - prosegue il 32enne - il calcio scala in secondo piano perché di partite ce ne saranno altre. E' stato il giorno peggiore della mia vita". Nessun minuto di silenzio in Ligue 1 a differenza di quanto avvenuto al Camp Nou prima del big match tra Barcellona e Atletico Madrid.