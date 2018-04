Nantes, Ranieri spegne le voci: "Resto qui"

Claudio Ranieri al centro delle polemiche in Francia. La sua assenza alla festa per i 75 anni del Nantes, venerdì sera dopo la partita col Rennes, aveva fatto molto rumore e a questa si è aggiunto poi un inatteso blitz a Londra, dove nel weekend ha assistito a Man Utd-Tottenham e Arsenal-West Ham. Tanto è bastato per accendere le voci circa un possibile addio al termine della stagione del tecnico italiano, che nelle ultime settimane è stato accostato anche alla panchina della Nazionale.

Voci che però il tecnico dei Canarini, il cui contratto scade il 30 giugno del 2019, ha seccamente smentito, attaccando anche la stampa francese: "Ero a Londra perché c'era un problema all'impianto idraulico della mia casa in Inghilterra - ha spiegato Ranieri in conferenza stampa - Non è un segnale sul mio futuro. Quando vado a Londra significa che voglio andare in Premier? Se vado a Roma voglio tornare in Serie A? Io ho firmato un contratto biennale col Nantes e quindi resterò per concludere il mio accordo".

Quanto invece all'assenza non giustificata alla festa del club il tecnico italiano ha dichiarato: "Stavo arrivando, ma l'autista ha sbagliato strada. A quel punto eravamo dall'altra parte della città e quindi gli ho chiesto di andare direttamente a prendere l'aereo. Capisco che un equivoco vi possa dar da lavorare - ha aggiunto il tecnico - perché altrimenti non sapreste cosa riportare". I media francesi non hanno però affatto gradito l'attacco di Ranieri e hanno bollato le giustificazioni del tecnico come "surreali".