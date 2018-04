Nantes, Ranieri: "Nazionale? Nessuno mi ha chiamato"

"Non mi sento nè in corsa per la Nazionale, nè fuori. Nessuno mi ha mai chiamato. E comunque ho un contratto con il Nantes. Se mi chiamano ci penso e poi ne parlo con i dirigenti del mio club". Claudio Ranieri a Radio anch'io sport rivela di non essere stato contattato per guidare l'Italia ma conferma di essere pronto nel caso ad affrontare l'avventura.



Quanto ai compiti che aspettano il nuovo ct azzurro, chiunque egli sia, il tecnico sottolinea: "Serve pazienza per creare un nuovo gruppo, ci sono giovani interessanti, ma devono fare esperienze internazionali, diamogli tempo di esprimersi: è prematuro giudicare la squadra in questo momento".



Nella nuova Nazionale per Ranieri dovrebbe esserci spazio per Balotelli: "Sta facendo la differenza, lo vedo ogni domenica. Credo che bisognerebbe dargli una possibilità per vedere e verificare se e quanto è migliorato".



Parole dolci e complimenti anche per Verratti: "Ha fatto vedere ottime cose e gioca a centrocampo nel Psg e in Nazionale. Io invece lo vedo centrale davanti alla difesa, come lo aveva messo Zeman a Pescara. E' giunto il momento di dargli delle responsabilità in campo".



Sui quarti di Champions: "Rispetto il Real Madrid e il Barcellona, ma contro di loro la Juventus e la Roma hanno il 50% di possibilità di passare il turno. Io non parto mai battuto e lo stesso vale per i giallorossi. La squadra di Valverde è immensa, ma in campo bisogna giocare ed essere positivi".



"Ho fiducia in Allegri, nella società e nei suoi giocatori. L'importante è che si recuperino tutti gli infortunati. Se la Juve si presenta con tutti gli effettivi in forma, è pronta a qualsiasi risultato" conclude Ranieri.