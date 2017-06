Nantes, per Ranieri c'è il nodo legato all'età

Dopo il "tradimento" di Sergio Conceiçao, passato al Porto nonostante avesse firmato il rinnovo del contratto, il Nantes è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e il nome giusto sarebbe quello di Claudio Ranieri, ancora senza panchina dopo il clamoroso esonero subìto dal Leicester qualche mese fa.

Il tecnico che lo scorso anno si è laureato campione d'Inghilterra va ancora molto di moda in Francia. Dopo le voci che lo davano vicino al Nizza prima e al Saint Etienne poi, ora tocca al Nantes. Secondo AFP, il presidente del club francese, Waldemar Kita, avrebbe incontrato domenica sera a Parigi il tecnico italiano, che nel biennio 2012-2014 portò il Monaco dalla Ligue 2 a un secondo posto in Ligue 1. Al termine dell'incontro il numero uno del Nantes si è dimostrato ottimista: “Si può fare”.



L'unico ostacolo, ora, rimane il limite di età relativo agli allenatori che vige in Ligue 1: la Lega calcio francese di norma non consente di ingaggiare allenatori di oltre 65 anni, età che il tecnico romano ha superato da 7 mesi, e il Nantes ha già chiesto una deroga. Poi Ranieri sarà libero di firmare il biennale che lo aspetta per tornare in panchina.