Nantes, grande festa in spogliatoio dopo un settembre da urlo!

Quel mois de septembre...



4 week-ends

4 CRIS DE JOIE pic.twitter.com/LHQIuFM9D7 — FC Nantes (@FCNantes) 1 ottobre 2017

Una vittoria maturata in modo pazzesco, ma per niente casuale visto che è la quarta consecutiva. Il Nantes di Claudio Ranieri batte il Metz 1-0, completa un mese di settembre incredibile e si scopre terza forza della Ligue 1 dietro la super potenza Psg e i campioni in carica del Monaco.

Come ai tempi del miracolo Leicester la vera forza di questa squadra, che a differenza degli inglesi non ha in rosa talenti del calibro di Vardy, Mahrez o Kante, è l'unione che il tecnico italiano ha saputo portare nello spogliatoio, ben documentata da questo video postato su Twitter dal club francese.

Tutti insieme a cantare e festeggiare dopo la partita e alla fine parte anche un coro tanto caro a noi italiani...