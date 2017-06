Nantes, Conceiçao scappa al Porto: "Lo faccio per mia moglie"

Sergio Conceiçao shock: il tecnico portoghese rompe con il Nantes e va in Portogallo per allenare il Porto. Il tecnico lusitano era arrivato in Ligue 1 a dicembre prendendo la squadra al penultimo posto e trascinandola fino al settimo posto finale per poi rinnovare il contratto fino al 2020 ma non ha resistito alle sirene della squadra con cui ha giocato 88 partite tra il 1996-1998 (e una parentesi nel 2004).



La situazione è stata spiegata dal Nantes con un duro comunicato: "Nonostante il club ed i tifosi gli abbiano manifestato tutta la fiducia possibile, Sergio Conceiçao ha annunciato alla dirigenza la sua ferma volontà di unirsi al Porto".



E ancora: “Per preparare al meglio la stagione 2017/18, il Nantes non ha avuto altra scelta che accettare questa inaspettata decisione, pur sapendo quale considerevole danno la cosa avrebbe procurato. Abbiamo trovato un accordo con i rappresentati di Sergio Conceiçao e del Porto. Vogliamo informare i nostri tifosi che il Nantes ha in tutti i modi tutelato i propri interessi economici e sportivi”.



Poco dopo la nota ufficiale, è arrivata una lettera di Conceiçao agli ex tifosi: "Ho dovuto cogliere questa occasione, così potrò stare accanto alla donna che mi sta vicino da 18 anni (e che è malata da tempo, ndr). Adoro il calcio ma questa è una cosa più importante. Vado via con la coscienza pulita per il lavoro svolto, vi ringrazio".