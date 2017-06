Nantes, autorizzata la deroga: Ranieri quasi ufficiale

Nantes-Claudio Ranieri, il lieto fine è dietro l'angolo. Il tecnico romano è pronto a firmare un biennale con i canarini dato che sono state superate anche le ultime resistenze legate all'età: una norma della Lega calcio francese vieta l'ingaggio di nuovi allenatori con oltre 65 anni di età e Ranieri li ha compiuti lo scorso ottobre. Ma il via libera è arrivato direttamente dalla LFP su Twitter, ora manca solo l'ufficialità.



Il problema della deroga aveva coinvolto anche Raymond Domenech. L'ex ct della Francia battuta dall'Italia al mondiale 2006, e oggi presidente dell'assoallenatori francese, si era messo di traverso secondo quanto raccontato da Waldemar Kita, presidente del Nantes: "Quello che ci interessa di Ranieri è la sua esperienza come calciatore e un allenatore. Sappiamo molto bene che lui ha allenato le più grandi squadre d'Europa e quindi non capisco perché ci ostacolino".



Per Ranieri un ritorno nel campionato francese, esclusiva di Premium Sport: nel biennio 2012-2014 portò il Monaco dalla Ligue 2 a un secondo posto in Ligue 1 ponendo di fatto le basi della squadra che ha vinto lo scorso scudetto e ha stupito in Champions League.

IL TWEET DELLA FEDERCALCIO FRANCESE